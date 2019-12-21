Кировчане взяли «золото» на Международном чемпионате

СЕГОДНЯ 13:57 2019-12-21T14:57:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Москве прошел чемпионат мира по хореографии. Как сообщает пресс-служба мэрии, Киров представляли танцоры из школы-театра «Вечное движение». Всего в столице выступил 41 участник из нашего города.

Художественный руководитель школы-театра Алла Ли рассказала, что конкурс проводился по четырем направлениям: народная, классическая, современная и эстрадная хореография. Золотой Кубок Чемпионата и золотую медаль наши ребята взяли в номинации «Эстрадный танец» за композицию «20 век».

- С этим номером мы вышли в финал в числе других коллективов, - поделилась Алла Ли. - Все члены жюри поставили за выступление высшую оценку - 10 баллов. Это чистая победа.

Сегодня, 21 декабря, победители вернулись в Киров с наградами. Кстати, золотой Кубок и медаль вручили также и Алле Александровне, за новаторство и высокий уровень своих воспитанников.

ИСТОЧНИК KP.RU