2019-12-20T18:44:57+03:00
Общество

Плата за проезд в общественном транспорте вырастет с 1 февраля

Перевозчики хотят «экономически обоснованный тариф»
Александр МАКАРОВ
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Пока неизвестно сколько будет стоить проездПока неизвестно сколько будет стоить проездФото: Валерий РОМАНОВ
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В пятницу, 20 декабря, стало известно, что через месяц вырастет плата за проезд в автобусах и троллейбусах. На пресс-конференции в правительстве области глава региональной службы по тарифам Максим Михайлов рассказал о поступившей заявке от перевозчиков. Они просят пересмотреть плату граждан в городском и пригородном пассажирском транспорте.

- Решение мы примем в январе 2020 года, - заявил глава РСТ. - Пока преждевременно говорить на сколько изменится плата за проезд, специалисты только начинают изучать заявки. Но думаю, что с 1 февраля 2020 года будет установлен новый тариф.

Максим Михайлов добавил, что перевозчики просят установить «экономически обоснованный тариф», так как он не менялся уже три года. За это время многое поменялось: повысился МРОТ, значительно выросли цены на топливо и ГСМ.

Напомним, текущая цена в 22 рубля на проезд в Кирове установлена 1 февраля 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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