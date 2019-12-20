2019-12-20T18:04:39+03:00
Происшествия

Сотрудника колонии, который получал взятки от заключенных осудили

Общая сумма «мзды» составила пять тысяч рублей
Олег ЛЯЛИН
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Сотрудник ИК разрешал проносить осужденным телефоны за деньги.Сотрудник ИК разрешал проносить осужденным телефоны за деньги.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Следственный комитет Российской Федерации по Кировской области завершил расследование в отношении сотрудника колонии ИК-11. Мужчину обвиняют в мелком взяточничестве.

Следствие установило, что с июня по сентябрь 2019 года младший инспектор исправительного учреждения получал от заключенных деньги за возможность проносить с собой на территорию колонии сотовые телефоны. Нахождение таких вещей в камерах запрещено.

О нарушении стало известно сотрудникам УФСБ России и ОСБ УФСИН России по Кировской области. Было выяснено три факта получения взятки. Сумма составила пять тысяч рублей. Свою вину младший инспектор полностью признал. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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