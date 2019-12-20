2019-12-20T17:45:35+03:00
Происшествия

Последствия непогоды: 14 человек пострадали в 11 авариях по всей области

К счастью, погибших нет
Александр МАКАРОВ
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61-летняя женщина-водитель «Калины» получила травмы. Фото: vk.com/gibdd4361-летняя женщина-водитель «Калины» получила травмы. Фото: vk.com/gibdd43
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Из-за разбушевавшейся стихии по региону прокатилась волна аварий. Как сообщают в ГИБДД по Кировской области, за 19 декабря в регионе произошло 11 ДТП. Различные травмы получили 14 человек.

Так, 19 декабря в 14 часов столкнулись грузовые автомобили «Volvo» и «КамАЗ». Произошло это в Белохолуницком районе на 698 километре трассы Кострома-Шарья-Киров-Пермь. В ДТП пострадал 30-летний водитель «КамАЗа», ему оказали помощь и отвезли в больницу.

Еще одно происшествие с грузовиками случилось в Оричевском районе на 53 километре трассы Киров-Советск. Там столкнулись грузовые автомобили «DAF», «ГАЗель» и легковушка «Лада Калина». При этом 61-летняя женщина-водитель «Калины» получила травмы и была госпитализирована.

ВАЖНО

Госавтоинспекция Кировской области напоминает водителям быть предельно внимательными в сложных погодных условиях. При обгонах на трассе нужно не спешить с принятием решения. Необходимо соблюдать ПДД и не превышать скорость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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