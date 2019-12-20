2019-12-20T17:20:44+03:00
Общество

Каринторф снова отрезан от «большой земли»

Мост через Чепцу закрыли из-за повышения уровня воды
Олег ЛЯЛИН
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Несмотря на запрет, некоторые водители продолжают ездить через мост. Фото: vk.com/public163812926Несмотря на запрет, некоторые водители продолжают ездить через мост. Фото: vk.com/public163812926
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Наплавной мост в Кирово-Чепецке, который ведет в микрорайон Каринторф закрыли. Решение о приостановлении движения по конструкции приняла комиссия, куда вошли представители администрации города, ГИБДД, дорожно-эксплуатационные службы и компании, занимающиеся автобусными перевозками. Такое решение связано с резким повышением уровня воды в реке Чепце. Из-за этого объект стал опасным для использования.

Начальник ОГИБДД МО МВД России «Кирово-Чепецкий» Игорь Игошин порекомендовал дорожным службам установить у моста, кроме запрещающих знаков еще и бетонные ограждения. Многие водители продолжают ездить по «аварийному» мосту, игнорируя все запреты. Этим они подвергают себя и своих пассажиров большой опасности.

- Важно заблаговременно принять все необходимые меры для обеспечения нормальной жизнедеятельности микрорайона, - прокомментировал ситуацию Игорь Гагаринов. - В первую очередь, это касается обеспеченности экстренных и коммунальных служб необходимой техникой и средствами.

За ситуацией тщательно следят все дорожные службы и ГИБДД. Мост откроют только тогда, когда уровень воды в Чепце снизится до безопасного уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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