Каринторф снова отрезан от «большой земли»

СЕГОДНЯ 17:20 2019-12-20T17:20:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Наплавной мост в Кирово-Чепецке, который ведет в микрорайон Каринторф закрыли. Решение о приостановлении движения по конструкции приняла комиссия, куда вошли представители администрации города, ГИБДД, дорожно-эксплуатационные службы и компании, занимающиеся автобусными перевозками. Такое решение связано с резким повышением уровня воды в реке Чепце. Из-за этого объект стал опасным для использования.

Начальник ОГИБДД МО МВД России «Кирово-Чепецкий» Игорь Игошин порекомендовал дорожным службам установить у моста, кроме запрещающих знаков еще и бетонные ограждения. Многие водители продолжают ездить по «аварийному» мосту, игнорируя все запреты. Этим они подвергают себя и своих пассажиров большой опасности.

- Важно заблаговременно принять все необходимые меры для обеспечения нормальной жизнедеятельности микрорайона, - прокомментировал ситуацию Игорь Гагаринов. - В первую очередь, это касается обеспеченности экстренных и коммунальных служб необходимой техникой и средствами.

За ситуацией тщательно следят все дорожные службы и ГИБДД. Мост откроют только тогда, когда уровень воды в Чепце снизится до безопасного уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU