2019-12-20T17:10:16+03:00
Общество

Алкотестер вместо посоха Деда Мороза: ГИБДД Кирова проведет «сплошные проверки» на трезвость

Под «прицел» Госавтоинспекции попадут водители Ленинского района
Олег ЛЯЛИН
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Сотрудники Госавтоинспекции и активисты не пропустят мимо себя ни один автомобиль. Фото: vk.com/gibdd43Сотрудники Госавтоинспекции и активисты не пропустят мимо себя ни один автомобиль. Фото: vk.com/gibdd43
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22 декабря сотрудники кировского ГИБДД проведут профилактическое мероприятие по вычислению нетрезвых водителей на дорогах города. Помогать сотрудникам Госавтоинспекции будут добровольцы из «Ночного Патруля» и активисты.

Проверки пройдут на территории Ленинского района, а также на въездах и выездах из города, в местах массового пребывания горожан и в пригороде. Работники ГИБДД будут останавливать все без исключения автомобили. Участки трасс выбраны заранее.

Напомним, что за езду в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде лишения водительских прав от полутора до двух лет и штрафы 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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