Алкотестер вместо посоха Деда Мороза: ГИБДД Кирова проведет «сплошные проверки» на трезвость
22 декабря сотрудники кировского ГИБДД проведут профилактическое мероприятие по вычислению нетрезвых водителей на дорогах города. Помогать сотрудникам Госавтоинспекции будут добровольцы из «Ночного Патруля» и активисты.
Проверки пройдут на территории Ленинского района, а также на въездах и выездах из города, в местах массового пребывания горожан и в пригороде. Работники ГИБДД будут останавливать все без исключения автомобили. Участки трасс выбраны заранее.
Напомним, что за езду в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде лишения водительских прав от полутора до двух лет и штрафы 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU