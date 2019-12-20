В Куменском районе уже три дня ищут 56-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 15:27 2019-12-20T15:27:05+03:00

Волонтеры ищут женщину уже третий день. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

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В деревне Швецово Куменского района разыскивают 56-летнюю пенсионерку. Юшина Алевтина Геннадьевна пропала 17 декабря. С тех пор информации о ее местонахождении нет.

Приметы пропавшей сообщают УМВД России по Кировской области и поисковый отряд «Лиза Алерт». Алевтине 56 лет, рост 157 см, худощавое телосложение, русые волосы с проседью. На момент пропажи женщина была одета в красную кофту, синие джинсы и валенки.

ВАЖНО

Любую информацию о пропавшем волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU