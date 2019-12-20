«В лесу родилась елочка, рубить ее нельзя»: перед Новым годом штраф за это увеличили в два раза

СЕГОДНЯ 14:27 2019-12-20T14:27:23+03:00

Символ Нового года можно законно купить на одном из елочных базаров Фото: Сергей ГАПОН

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Министерство лесного хозяйства Кировской области усиливает меры по охране хвойных молодняков. Об этом сообщает правительство региона. В текущем году патрулирование лесов начнется 20 декабря и продолжится вплоть до Нового года.

Также, в министерстве уточняют, что штраф за срубленную в лесу новогоднюю красавицу составит для граждан от трех до четырех тысяч рублей. Если нарушитель использовал при этом какую-либо технику, то оштрафуют на пять тысяч. К тому же, у гражданина конфискуют «орудие преступления».

Должностных лиц, нарушивших закон, накажут суммой от 20 до 40 тысяч рублей. Юридические лица получат штраф от 200 до 300 тысяч. А за несколько срубленных елочек может последовать уголовная ответственность.

«Комсомолка» напоминает читателем, что с пятницы, 20 декабря в городе работает восемь елочных базаров. Покупатели могут потребовать у продавца подтверждение законной продажи новогодних деревьев.

ВАЖНО

О незаконной рубке и продаже елочек можно сообщить в региональную диспетчерскую службу «Лесоохрана» по телефонам: (8332) 64-34-28, 8-800-100-94-00 (бесплатный номер).

ИСТОЧНИК KP.RU