В Кирово-Чепецке руководитель управляющей компании украл у потребителей миллион рублей

СЕГОДНЯ 10:56 2019-12-20T10:56:37+03:00

Ему грозит два года тюрьмы и штраф

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В Кирово-Чепецке против руководителя управляющей компании ООО «УО Содействие» возбудили уголовное дело. Директора обвиняют в растрате одного миллиона рублей клиентов его компании. Об этом сообщает областная прокуратура.

Прокурорская проверка в организации прошла после поступившего обращения от жителя Кирово-Чепецка. Выяснилось, что один из руководителей ООО «УО Содействие» израсходовал почти миллион рублей. В его управлении находилось 15 многоквартирных домов и эти деньги поступили от потребителей коммунальных услуг.

По материалом проверки заведено уголовное дело по статье УК РФ: «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Растратчику грозит до двух лет колонии и крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU