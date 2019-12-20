В Кирово-Чепецке руководитель управляющей компании украл у потребителей миллион рублей
В Кирово-Чепецке против руководителя управляющей компании ООО «УО Содействие» возбудили уголовное дело. Директора обвиняют в растрате одного миллиона рублей клиентов его компании. Об этом сообщает областная прокуратура.
Прокурорская проверка в организации прошла после поступившего обращения от жителя Кирово-Чепецка. Выяснилось, что один из руководителей ООО «УО Содействие» израсходовал почти миллион рублей. В его управлении находилось 15 многоквартирных домов и эти деньги поступили от потребителей коммунальных услуг.
По материалом проверки заведено уголовное дело по статье УК РФ: «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Растратчику грозит до двух лет колонии и крупный штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU