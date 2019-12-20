Погода на 21 и 22 декабря в Кирове: в выходные похолодает до -10 градусов

СЕГОДНЯ 10:15 2019-12-20T10:15:03+03:00

В субботу в городе целый день будет идти снег

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Теплая и пасмурная погода в Кирове сменится резким похолоданием. Так, по прогнозам gismeteo.ru, утром 21 декабря, в городе ожидается -6 градусов. Пройдет небольшой снег. Днем температура воздуха не изменится, но уже вечером столбик термометра окажется на отметке -10 градусов. Продолжит идти снег.

Утром в воскресенье, 22 декабря, в Кирове будет ясно. Ожидается -10 градусов. Днем в городе потеплеет на два градуса, станет пасмурно. Вечером температура воздуха составит -8 градусов. Будет облачно без осадков.

В начале следующей недели в Кирове вновь ожидается потепление. Днем столбик термометра будет достигать отметки -2 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU