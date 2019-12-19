С «красных» таксофонов можно звонить бесплатно
Жители Кировской области могут бесплатно звонить на все без исключения номера операторов связи Российской Федерации с «красных» таксофонов. До вступления в силу новых правил круглосуточно бесплатные звонки допускались только в экстренные оперативные службы и на любой номер фиксированной телефонной сети в России.
Как рассказал вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко, курирующий сферу информационных технологий и связи, на сегодняшний день в регионе установлен 4451 таксофон. Профильное ведомство совместно с органами местного самоуправления и специалистами Кировского филиала ПАО «Ростелеком» провело проверки работоспособности таксофонов в каждом районе области.
Министр информационных технологий и связи региона Юрий Палюх отметил, что приобрести таксофонные карты в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах области непросто. И очень важно, что теперь жители региона могут бесплатно позвонить родным, в том числе, на мобильный телефон.
Более доступными услуги связи в Кировской области помогают сделать и другие проекты. Так, в ноябре между региональным министерством, филиалом ПАО «МТС» в Кировской области и Кировским филиалом ПАО «Ростелеком» было подписано соглашение о старте проекта по предоставлению услуг мобильной связи в малых населенных пунктах Кировской области.
- Благодаря этому доступ к услугам связи и высокоскоростному интернету получат около 20000 жителей порядка 50 сел и деревень региона. Работы по предоставлению доступа к мобильной связи и высокоскоростному интернету начнутся в декабре этого года. Реализация проекта стартует в населенных пунктах Лебяжского, Уржумского, Пижанского, Фаленского, Котельничского, Юрьянского и Верхнекамского районов, - сообщил вице-губернатор Андрей Плитко.
В 2020 году работы будут также проведены в населенных пунктах Даровского, Лебяжского, Нолинского, Слободского, Кильмезского, Оричевского, Санчурского, Фаленского, Арбажского, Афанасьевского, Верхнекамского, Вятскополянского, Яранского, Советского, Верхошижемского, Малмыжского, Нагорского, Сунского и Свечинского районов.
Как рассказали в министерстве, для совершения бесплатного звонка с таксофона на стационарный телефон, вызова экстренных служб или звонка на мобильный телефон необходимо набрать номер:
* для вызова экстренных служб — 01…04, 101…104,112
* для местного вызова — только номер
* для звонка по области: 8- код района Кировской области — номер телефона
* для междугороднего вызова: 8- код региона Российской Федерации — номер телефона
* для вызова абонента мобильной связи: сотовый номер телефона в федеральном формате (8-ххх-ххх-хх-хх).
После ответа абонента нужно нажать кнопку «ответ».
ИСТОЧНИК KP.RU