2019-12-19T18:30:29+03:00
Общество

У поселка Суборь на переправе через Молому дежурят спасатели

Они помогают пешеходам, пока идет восстановление понтонного моста
Ольга Маковеева
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Фото: kirovreg.ruФото: kirovreg.ru
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В Кировской области продолжается оперативная работа по восстановлению мостов и переправ, разрушенных осенними паводками. Об изменении ситуации постоянно докладывают губернатору Кировской области Игорю Васильеву. На 9 часов утра 19 декабря все еще закрыто автомобильное движение по 6 наплавным (понтонным) мостам в Даровском, Зуевском, Лузском районах и Кирово-Чепецке.

В частности, в Даровском районе нарушено движение по трем наплавным мостам через реку Молому: у пос. Суборь, у пос. Ивановка и у пос. Бечева.

В Даровском районе работает оперативная группа администрации губернатора и правительства Кировской области. На время ремонта моста, который идет непрерывно, у поселка Суборь открыли ледовую пешеходную переправу.

- Толщина льда на переправе составляет 20-25 сантиметров, - сообщили в управлении защиты населения и территорий администрации губернатора и правительства Кировской области. - Чтобы обеспечить безопасность людей, которые переходят реку по ледовой переправе, накануне здесь выставлен совместный спасательный пост из сотрудников Главного управления МЧС России по Кировской области и работников областной пожарно-спасательной службы. Спасатели будут работать вплоть до окончания работ, связанных с восстановлением сообщения по мосту. Пост оборудован необходимыми спасательными средствами: жилетами, кругами. Согласно плану аварийно-восстановительных работ, мост через Молому у поселка Суборь должен быть полностью восстановлен в январе 2020 года.

По распоряжению правительства Кировской области Даровскому району выделили средства из резервного фонда правительства области на проведение аварийно-восстановительных работ в размере более 7 млн рублей.

По информации управления защиты населения и территорий администрации губернатора и правительства области, для жителей поселка Бечева Даровского района также открыта ледовая пешеходная переправа. Кроме того, администрация района заключила договор с подрядной организацией на расчистку объездной дороги через Орловский район – это 30 километров.

В Кирово-Чепецке движение по наплавному мосту через реку Чепца в микрорайон Каринторф восстановят только после снижения уровня воды.

В Зуевском районе замеряют толщину льда. При устойчивом ледоставе официально откроют пешеходную переправу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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