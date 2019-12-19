2019-12-19T18:21:59+03:00
Общество

Как будет ходить транспорт на Новый год 2020 в Кирове

Кировчане смогут добраться до Театралки даже из отдаленных микрорайонов
Александр МАКАРОВ
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На городские улицы выйдет шесть маршрутовНа городские улицы выйдет шесть маршрутовФото: Олег ЗОЛОТО
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На Новый год Киров не останется без общественного транспорта. Праздничной ночью на городские улицы выйдет шесть маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кирова.

С 22.00 31 декабря и до 04.00 1 января на маршрутах №3, 5 и 46 будут курсировать по два автобуса. На маршрут №23 выведут шесть машин. Также, по четыре троллейбуса будут работать на маршрутах №1 и №8.

Таким образом, с главной площадью города будут связаны даже самые отдаленные районы. Стоимость проезда в новогоднюю ночь составит 40 рублей. Оплатить проезд кировчане смогут только наличными, банковские и транспортные карты приниматься не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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