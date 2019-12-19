Энергетическую безопасность Кировской области обсудили на Совете округа

СЕГОДНЯ 18:07 2019-12-19T18:07:04+03:00

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Совет Приволжского федерального округа под председательством полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова обсудил энергетическую безопасность. В заседании приняли участие губернатор Кировской области Игорь Васильев и заместитель председателя правительства региона Александр Царегородцев.

Участники совещания подробно рассмотрели, насколько инфраструктура и объекты топливно-энергетического комплекса защищены от незаконного вмешательства и противоправных действий.

В Кировской области безопасность объектов ТЭК постоянно контролирует антитеррористическая комиссия. Соблюдение требований к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК реализует Управление Росгвардии.

Вопросы теплоснабжения на Совете обсудили отдельно.

В Кировской области отопительный сезон во всех 45 муниципальных образованиях проходит в штатном режиме. Запасов топлива достаточно. Субъекты электроэнергетики укомплектованы необходимым аварийным запасом материально-технических ресурсов и оборудования. К осенне-зимнему периоду проведен ремонт сетей и объектов генерации.

- Значимых аварий на объектах топливно-энергетического комплекса не допущено. По количеству технологических нарушений на объектах генерации наблюдается снижение в сравнении с 2018 годом, - пояснил Александр Царегородцев. - Все проблемные объекты региона находятся на особом контроле министерства энергетики и ЖКХ.

Игорь Комаров подчеркнул, что аппарат полномочного представителя Президента РФ в ПФО контролирует вопросы безаварийности отопительного сезона.

- Теплоснабжение, наряду с электроэнергетикой, - наиболее чувствительные отрасли для населения. От надежности их работы напрямую зависит безопасность и здоровье людей, особенно в осенне-зимний период. Призываю все службы приложить максимум усилий для бесперебойной работы этих систем, - подчеркнул Игорь Комаров.

ИСТОЧНИК KP.RU