В Кирове поздравили 25 пар, отметивших юбилеи семейной жизни
В Кировском городском отделе ЗАГС в торжественной обстановке состоялся «Бал юбиляров». Среди приглашенных на мероприятие – 25 пар «золотых», «изумрудных», «бриллиантовых» и «железных» юбиляров, проживших в браке 50, 55, 60 и 65 лет.
Поздравила участников мероприятия заместитель министра юстиции Кировской области Юлия Игнатюк.
- Далеко не каждая пара выдерживает испытание временем. Отрадно видеть, что в Кировской области есть такие замечательные примеры трепетного отношения к браку. Своим многолетним союзом вы воплощаете высокие идеалы супружества, взаимную любовь, уважение и преданность. В преддверие Нового года хочу вам пожелать, чтобы ваш семейный очаг всегда был наполнен теплом сердец, радостью и счастьем, а ваша семейная жизнь еще долго служила добрым примером для молодого поколения, - сказала Юлия Игнатюк, обращаясь к юбилярам.
Пары получили благодарственные письма. Для них организовали музыкальный концерт.
Секретом семейной жизни поделилась семья Фоминых, стаж семейной жизни которой - 50 лет.
- Рецепт простой. Необходимо любить друг друга, уважать, понимать, а самое главное – идти на уступки. Также надо научиться прощать друг друга. Можем смело сказать, что любовь существует! Без нее жить невозможно, — рассказали Александр и Людмила Фоминых.
Мероприятие было приурочено ко Дню образования органов ЗАГС России. Праздник направлен на укрепление семейных традиций и ценностей, сохранение преемственности поколений.
ИСТОЧНИК KP.RU