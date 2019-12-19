В Кирове поздравили 25 пар, отметивших юбилеи семейной жизни

СЕГОДНЯ 17:54 2019-12-19T17:54:55+03:00

Среди них – супруги пары, прожившие в браке 50, 55, 60 и 65 лет

Изменить размер текста: A A

В Кировском городском отделе ЗАГС в торжественной обстановке состоялся «Бал юбиляров». Среди приглашенных на мероприятие – 25 пар «золотых», «изумрудных», «бриллиантовых» и «железных» юбиляров, проживших в браке 50, 55, 60 и 65 лет.

Поздравила участников мероприятия заместитель министра юстиции Кировской области Юлия Игнатюк.

- Далеко не каждая пара выдерживает испытание временем. Отрадно видеть, что в Кировской области есть такие замечательные примеры трепетного отношения к браку. Своим многолетним союзом вы воплощаете высокие идеалы супружества, взаимную любовь, уважение и преданность. В преддверие Нового года хочу вам пожелать, чтобы ваш семейный очаг всегда был наполнен теплом сердец, радостью и счастьем, а ваша семейная жизнь еще долго служила добрым примером для молодого поколения, - сказала Юлия Игнатюк, обращаясь к юбилярам.

Пары получили благодарственные письма. Для них организовали музыкальный концерт.

Секретом семейной жизни поделилась семья Фоминых, стаж семейной жизни которой - 50 лет.

- Рецепт простой. Необходимо любить друг друга, уважать, понимать, а самое главное – идти на уступки. Также надо научиться прощать друг друга. Можем смело сказать, что любовь существует! Без нее жить невозможно, — рассказали Александр и Людмила Фоминых.

Мероприятие было приурочено ко Дню образования органов ЗАГС России. Праздник направлен на укрепление семейных традиций и ценностей, сохранение преемственности поколений.

ИСТОЧНИК KP.RU