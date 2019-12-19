2019-12-19T15:57:28+03:00
Общество

10 новобранцев из Кировской области будут служить в Президентском полку

Среди них – жители Кирова, Кирово-Чепецкого, Омутнинского, Куменского и Вятскополянского районов
Ольга Маковеева
Поделиться:
Фото: kirovreg.ruФото: kirovreg.ru
Изменить размер текста:

18 декабря в Кирове прошла 14-я социально-патриотическая акция «День призывника Кировской области». Руководитель администрации губернатора и правительства Кировской области Сергей Киселев поздравил ребят-призывников из Кировской области. Которые будут служить в Президентском полку.

- От имени губернатора Кировской области Игоря Васильева поздравляю вас с началом службы в Президентском полку, - сказал руководитель администрации губернатора и правительства области. - Проходить службу в Кремле большая честь. Вам предстоит охрана и оборона объектов Московского Кремля и высших органов власти, ежедневная боевая учеба и тяжелый ратный труд. Уверен, что вы продолжите славные традиции кремлевцев, заложенные еще в 1936 году. Успехов в службе, здоровья и скорейшего возвращения.

Сергей Киселев от имени губернатора Кировской области Игоря Васильева вручил новобранцам подарки – командирские часы с памятной надписью.

Для службы в элитной воинской части в этом году выбрали 10 новобранцев из города Кирова, Кирово-Чепецкого, Омутнинского, Кумёнского и Вятскополянского районов. Среди призывников – выпускники Вятского государственного университета, Кировского колледжа строительства, экономики и права, Лесопромышленного колледжа.

Напомним, День призывника в России ежегодно отмечают 15 ноября, в период осеннего призыва граждан на военную службу. Традиционно в этот день проходят патриотические мероприятия, призывники посещают воинские части, посещают памятники воинам-героям, музеи и выставки оружия. встречаются с ветеранами войн, участниками боевых действий.

Сотрудники военкоматов проводят разъяснительную работу среди родителей призывников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Перспективы туристической отрасли обсудили на совещании в Москве
У поселка Суборь на переправе через Молому дежурят спасатели
Как будет ходить транспорт на Новый год 2020 в Кирове
Энергетическую безопасность Кировской области обсудили на Совете округа
В Кирове поздравили 25 пар, отметивших юбилеи семейной жизни
Сотрудники компании «УРАЛХИМ» получили дипломы областного конкурса «Инженер года»
В 2019 году пассажиропоток аэропорта Победилово увеличился почти в два раза
Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ за 11 месяцев увеличилась в 2 раза
10 новобранцев из Кировской области будут служить в Президентском полку
Игорь Васильев внес новые предложения на заседании рабочей группы Госсовета РФ по образованию и науке
Украл «ювелирку», телефоны и даже «Мерседес»: в Кирове осудили серийного грабителя
Энергетики «Россети Центр и Приволжье» переведены в режим повышенной готовности в связи с погодными условиями
Власти Кирова уделят особое внимание решению вопросов здравоохранения
На удачу: кировчане могут оформить номер МегаФона с цифрой 2020
В Кирове стартовал турнир «Золотая шайба»
В кировской школе обрушилась часть потолка
Гордума приняла бюджет Кирова на 2020 год
В Кирове предприниматель поставлял просроченный сыр
На Киров идет сильный снегопад
В Кировской области малый и средний бизнес получают имущественную поддержку
Предложения Кировской области рассмотрели на международном форуме «Чистая страна»
На восстановление мостов и переправ в Даровском районе потратят 7,6 млн рублей
В Кировских школах снова пройдут уроки ГТО
Договоры по аренде служебного жилья действуют на прежних условиях