10 новобранцев из Кировской области будут служить в Президентском полку

СЕГОДНЯ 15:57 2019-12-19T15:57:28+03:00

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18 декабря в Кирове прошла 14-я социально-патриотическая акция «День призывника Кировской области». Руководитель администрации губернатора и правительства Кировской области Сергей Киселев поздравил ребят-призывников из Кировской области. Которые будут служить в Президентском полку.

- От имени губернатора Кировской области Игоря Васильева поздравляю вас с началом службы в Президентском полку, - сказал руководитель администрации губернатора и правительства области. - Проходить службу в Кремле большая честь. Вам предстоит охрана и оборона объектов Московского Кремля и высших органов власти, ежедневная боевая учеба и тяжелый ратный труд. Уверен, что вы продолжите славные традиции кремлевцев, заложенные еще в 1936 году. Успехов в службе, здоровья и скорейшего возвращения.

Сергей Киселев от имени губернатора Кировской области Игоря Васильева вручил новобранцам подарки – командирские часы с памятной надписью.

Для службы в элитной воинской части в этом году выбрали 10 новобранцев из города Кирова, Кирово-Чепецкого, Омутнинского, Кумёнского и Вятскополянского районов. Среди призывников – выпускники Вятского государственного университета, Кировского колледжа строительства, экономики и права, Лесопромышленного колледжа.

Напомним, День призывника в России ежегодно отмечают 15 ноября, в период осеннего призыва граждан на военную службу. Традиционно в этот день проходят патриотические мероприятия, призывники посещают воинские части, посещают памятники воинам-героям, музеи и выставки оружия. встречаются с ветеранами войн, участниками боевых действий.

Сотрудники военкоматов проводят разъяснительную работу среди родителей призывников.

ИСТОЧНИК KP.RU