2019-12-19T15:22:54+03:00
Общество

Игорь Васильев внес новые предложения на заседании рабочей группы Госсовета РФ по образованию и науке

Руководители рабочих подгрупп рассказали об итогах своей деятельности за год
Ольга МАКОВЕЕВА
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Фото: kirovreg.ruФото: kirovreg.ru
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18 декабря губернатор Кировской области Игорь Васильев принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Образование и наука», которое прошло в Москве под руководством помощника президента РФ, секретаря Госсовета РФ Игоря Левитина.

На мероприятии подвели итоги деятельности в 2019 году рабочих подгрупп Госсовета по направлениям «Наука», «Образование» и «Высшее образование».

Игорь Васильев является руководителем рабочей подгруппы Госсовета РФ по направлению «Образование». Он сообщил, что члены подгруппы в этом году провели 7 заседаний, на которых обсудили вопросы доступности общего и среднего профессионального образования, а также варианты развития инфраструктуры образовательных организаций.

– Вопросы повышения качества образования неразрывно связаны с развитием индивидуальности каждого обучающегося, созданием современных и комфортных условий для обучения и воспитания. Решение этих задач возможно через построение рациональной и эффективной системы внеурочной деятельности, – подчеркнул Игорь Васильев.

По его словам, одним из таких решений может стать Школа полного дня, где ученики могут готовить домашнее задание в благоприятных условиях и консультироваться у педагогов, получать дополнительное образование и заниматься активным отдыхом на свежем воздухе. Игорь Васильев отметил, что целесообразно рекомендовать создание Школ полного дня в общеобразовательных организациях во всех субъектах РФ.

Руководитель рабочей группы акцентировал внимание на вопросе привлечения молодежи в педагогическую профессию. И для этого необходимо использовать все стимулы. Например, рассмотреть возможность решения жилищных проблем педагогических работников за счет предоставления им льготной ипотеки с использованием бюджетных кредитов.

Игорь Васильев рассказал, что накануне состоялось заседание рабочей подгруппы, где обсудили федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. Участники встречи пришли к выводу, что стоит вносить изменения в уже существующие стандарты, и делать это нужно с учетом темпов роста экономики, общественного развития и мнения экспертного сообщества.

По словам Игоря Васильева, потребности реального сектора экономики быстро меняются, на рынке труда появляются новые профессии, предполагающие обучение новым компетенциям уже в школе, но требования к уровню знаний ученика, заложенные в существующих стандартах общего образования, в перспективе могут не соответствовать этим изменениям, поэтому и назрела необходимость менять уже существующие стандарты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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