2019-12-19T14:53:37+03:00
Происшествия

Украл «ювелирку», телефоны и даже «Мерседес»: в Кирове осудили серийного грабителя

Он получил два года тюрьмы
Александр МАКАРОВ
Поделиться:
Мужчина воровал ювелирные украшения и другие вещи у своих собутыльниковМужчина воровал ювелирные украшения и другие вещи у своих собутыльниковФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Кирове рассмотрели дело серийного воришки. Мужчина «преуспел» не только в кражах: он постоянно устраивал пьяные скандалы в общественных местах и оскорблял полицейских. Об этом сообщает прокуратура Первомайского района.

Установлено, что 49-летний житель Кирова с мая по сентябрь 2019 года украл несколько телефонов, ювелирные украшения и банковские карты. Все это воришка стащил у своих собутыльников. Также, на счету грабителя велосипед «ВМХ», украденный из подъезда и кейс с отбойным молотком.

Самым крупным «уловом» стал автомобиль «Mercedes Vito». Хитрый вор не стал угонять машину, а увез ее на эвакуаторе, обманув перед этим хозяина транспортного средства. Произошло это возле дома №51 по улице Заводской. Общая сумма всех украденных вещей составила около 250 тысяч рублей.

Подсудимый полностью признал свою вину и вернул все награбленное. Учитывая это, суд назначил мужчине два года колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Перспективы туристической отрасли обсудили на совещании в Москве
У поселка Суборь на переправе через Молому дежурят спасатели
Как будет ходить транспорт на Новый год 2020 в Кирове
Энергетическую безопасность Кировской области обсудили на Совете округа
В Кирове поздравили 25 пар, отметивших юбилеи семейной жизни
Сотрудники компании «УРАЛХИМ» получили дипломы областного конкурса «Инженер года»
В 2019 году пассажиропоток аэропорта Победилово увеличился почти в два раза
Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ за 11 месяцев увеличилась в 2 раза
10 новобранцев из Кировской области будут служить в Президентском полку
Игорь Васильев внес новые предложения на заседании рабочей группы Госсовета РФ по образованию и науке
Украл «ювелирку», телефоны и даже «Мерседес»: в Кирове осудили серийного грабителя
Энергетики «Россети Центр и Приволжье» переведены в режим повышенной готовности в связи с погодными условиями
Власти Кирова уделят особое внимание решению вопросов здравоохранения
На удачу: кировчане могут оформить номер МегаФона с цифрой 2020
В Кирове стартовал турнир «Золотая шайба»
В кировской школе обрушилась часть потолка
Гордума приняла бюджет Кирова на 2020 год
В Кирове предприниматель поставлял просроченный сыр
На Киров идет сильный снегопад
В Кировской области малый и средний бизнес получают имущественную поддержку
Предложения Кировской области рассмотрели на международном форуме «Чистая страна»
На восстановление мостов и переправ в Даровском районе потратят 7,6 млн рублей
В Кировских школах снова пройдут уроки ГТО
Договоры по аренде служебного жилья действуют на прежних условиях