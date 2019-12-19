Украл «ювелирку», телефоны и даже «Мерседес»: в Кирове осудили серийного грабителя

СЕГОДНЯ 14:53 2019-12-19T14:53:37+03:00

Мужчина воровал ювелирные украшения и другие вещи у своих собутыльников Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Кирове рассмотрели дело серийного воришки. Мужчина «преуспел» не только в кражах: он постоянно устраивал пьяные скандалы в общественных местах и оскорблял полицейских. Об этом сообщает прокуратура Первомайского района.

Установлено, что 49-летний житель Кирова с мая по сентябрь 2019 года украл несколько телефонов, ювелирные украшения и банковские карты. Все это воришка стащил у своих собутыльников. Также, на счету грабителя велосипед «ВМХ», украденный из подъезда и кейс с отбойным молотком.

Самым крупным «уловом» стал автомобиль «Mercedes Vito». Хитрый вор не стал угонять машину, а увез ее на эвакуаторе, обманув перед этим хозяина транспортного средства. Произошло это возле дома №51 по улице Заводской. Общая сумма всех украденных вещей составила около 250 тысяч рублей.

Подсудимый полностью признал свою вину и вернул все награбленное. Учитывая это, суд назначил мужчине два года колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU