Украл «ювелирку», телефоны и даже «Мерседес»: в Кирове осудили серийного грабителя
В Кирове рассмотрели дело серийного воришки. Мужчина «преуспел» не только в кражах: он постоянно устраивал пьяные скандалы в общественных местах и оскорблял полицейских. Об этом сообщает прокуратура Первомайского района.
Установлено, что 49-летний житель Кирова с мая по сентябрь 2019 года украл несколько телефонов, ювелирные украшения и банковские карты. Все это воришка стащил у своих собутыльников. Также, на счету грабителя велосипед «ВМХ», украденный из подъезда и кейс с отбойным молотком.
Самым крупным «уловом» стал автомобиль «Mercedes Vito». Хитрый вор не стал угонять машину, а увез ее на эвакуаторе, обманув перед этим хозяина транспортного средства. Произошло это возле дома №51 по улице Заводской. Общая сумма всех украденных вещей составила около 250 тысяч рублей.
Подсудимый полностью признал свою вину и вернул все награбленное. Учитывая это, суд назначил мужчине два года колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU