Власти Кирова уделят особое внимание решению вопросов здравоохранения

СЕГОДНЯ 14:21 2019-12-19T15:03:27+03:00

Изменить размер текста: A A

На заседании Кировской гордумы подняли проблемы здоровья кировчан и обеспечения областных и городских больниц. С докладом на эту тему выступил министр здравоохранения региона Андрей Черняев.

Кировская область принимает участие в 7 из 8 направлений нацпроекта «Здравоохранение». Это вопросы развития первичной медицинской помощи, детского здравоохранения, экспорта медицинских услуг, цифровизации отрасли, борьбы с онкологией и болезнями сердца и, конечно, наличия квалифицированных кадров.

Снижение смертности жителей области, не достигших пенсионного возраста, повышение уровня доступности медицинской помощи и оптимизация работы медицинских учреждений первичного звена станут основными показателями выполнения этих задач.

По всем направлениям сделано уже немало. Так, провели ремонт в нескольких городских поликлиниках. Больницы стали комфортнее – в них открыли комнаты кормления детей, создали крытые колясочные.

Благодаря внедрению электронной очереди, время ожидания пациентов в регистратуре сократилось в два раза, к участковому терапевту без записи - в 2,7 раза. Зато увеличилось время общения врача с пациентом - в 2,5 раза.

В городе завершили создание гериатрической службы. Сейчас идет работа по оказанию амбулаторной и стационарной паллиативной помощи. Особое внимание уделяют развитию здравоохранения детей.

Чтобы снизить смертность от заболеваний сердца и новообразований, для сосудистых центров и центра онкологии и радиологии приобретают высокотехнологичное оборудование. Применяются новейшие методики лечения с использованием современных препаратов.

Все «скорые» снабдили системами телеЭКГ с автоматической расшифровкой, а медработники смогут получать консультацию кардиолога в режиме реального времени. Также с нового года кировчане, перенесшие инфаркт или инсульт, будут бесплатно получать лекарства. На эти расходы из федерального бюджета выделили 148 миллионов рублей.

В 2020 году откроют два дополнительных амбулаторных центра, оказывающих онкологическую помощь.

Решается и кадровый вопрос - путем увеличения квоты приема в ВУЗы по договору. Также решению проблемы поможет профессиональная переподготовка специалистов «узкого» направления и проведение работы по профориентации. Кроме того, в Кирове откроется первый детский сад для детей медиков и педагогов.

В регионе работают программы по предоставлению жилья медработникам и подъемных молодым специалистам. Министр здравоохранения предложил распространить их и на сельские территории Кирова.

Глава города Кирова Елена Ковалева поддержала Андрея Черняева, предложив провести совместное совещание с депутатами гордумы по организации медицинской помощи населению областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU