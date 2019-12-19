2019-12-19T13:33:42+03:00
Спорт

В Кирове стартовал турнир «Золотая шайба»

На пресс-конференции посвященной его открытию, министр спорта Кировской области рассказала о развитии детско-юношеского хоккея
Александр МАКАРОВ
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Состоялась пресс-конференция о проведении соревнований «Золотая шайба»Состоялась пресс-конференция о проведении соревнований «Золотая шайба»Фото: Александр МАКАРОВ
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В среду, 18 декабря состоялась пресс-конференция о проведении в Кировской области соревнований «Золотая шайба». На мероприятии присутствовали Анна Альминова, министр спорта и молодежной политики области, Сергей Чурин, председатель КРОО «Федерации хоккея области» и главный судья соревнований Игорь Малков.

«Золотая шайба» - это соревнования не для профессионалов, а для юных хоккеистов. В них участвуют ученики различных ДЮСШ, дворовые команды и все те, кто только мечтает о большом спорте. Турнир курирует представитель президента в ПФО Игорь Комаров.

- Детские и юношеские соревнования в нашем регионе пройдут в два этапа, - отмечает Анна Альминова. - Уже начался муниципальный и с 15 января 2020 года начнется региональный этап.

Помимо детско-юношеских соревнований, в рамках турнира «Золотая шайба» также соревнуются студенческие и женские команды. Министр спорта рассказала о том, что студенты в текущем году участвовали в соревнованиях в Нижегородской области. Наша команда заняла почетное второе место.

Женский хоккей в Кировской области представляет команда «Ангелы». Кстати, турнир имеет межрегиональное значение. В апреле 2020 года у нас пройдет окружной этап соревнований. Женские команды со всего Приволжского федерального округа съедутся в Киров, чтобы определить сильнейших.

- Турнир «Золотая шайба» является самым массовым хоккейным событием в регионе, - добавил Сергей Чурин. - В нем участвует более сорока любительских команд со всей области. В том числе команды из Зуевки, Фаленок, Вятских Полян и других райцентров региона. Всего на соревнования приедет больше 700 юных хоккеистов.

Анна Альминова подчеркнула, что правительство Кировской области способствует развитию этого вида спорта среди детей и подростков. По программе «Спортивная Вятка» в районах построили семь хоккейных площадок. Также, из областного бюджета выделены деньги на покупку оборудования и ремонт главного ледового дворца - «Олимп-арены».

В конце пресс-конференции главный судья соревнований, Игорь Малков уточнил, что вход на все любительские матчи будет свободным. Игорь Михайлович пригласил на них всех желающих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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