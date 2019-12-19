Гордума приняла бюджет Кирова на 2020 год

СЕГОДНЯ 11:37 2019-12-19T13:01:15+03:00

Много изменений в него предложили депутаты после первого чтения

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На 27-ом заседании Кировской городской думы обсудили ряд важных вопросов. Одним из них стал бюджет города на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Целевые поступления из областного и федерального бюджетов увеличатся на 234,6 миллиона рублей. Большая часть этих денег уйдет на повышение зарплаты работникам школ и детских садов.

Субсидия в размере 20 миллионов рублей поможет улучшить жилищные условия 27 молодым семьям. В будущем году они смогут купить или построить жилье.

В рамках целевой федеральной программы выделили средства на ремонт Старомакарьевского и Мезринско-Петелинского кладбищ. Кроме того, на эти же деньги отреставрируют памятник и мемориальную зону на Лобановском кладбище.

Впервые запланированы расходы на покупку музыкальных инструментов и оборудования для детских школ искусств и подключения библиотек к Интернету. В учреждениях дополнительного образования в следующем году появятся новые общеразвивающие программы. Это такие направления, как патриотическое воспитание, робототехника, судомоделирование, экологическая и исследовательская деятельность, основы дизайна и конструирования. Также в городской бюджет поступят деньги, которые пойдут на присмотр и уход за детьми от полутора до трех лет в частных детсадах.

Глава города Елена Ковалева отметила, что после первого чтения в проект бюджета внесли множество изменений, которые поступили от депутатов Гордумы. Исполняться они будут за счет перераспределения денег и сокращения некоторых статей расходов. Так, на замену ветхих оконных конструкций в образовательных учреждениях выделят 22 миллиона в рамках муниципальной программы «Повышение энергоэффективности». Ранее этой строки бюджета в проекте не было. Также депутаты выделят 31 миллион рублей на исполнение наказов избирателей.

Помимо этого, запланировали ремонт системы отопления в спортшколе «Союз» и кровли здания ДЮЦ Октябрьского района. Затраты на содержание кладбищ и мемориальных зон вырастут на 3 миллиона рублей. Также выделили деньги на освещение пешеходных переходов и подходов к детским образовательным учреждениям, покупку компьютера для историко-краеведческого клуба «Мир», субсидию Нововятскому обществу инвалидов и другие направления.

Городской бюджет в итоге составит 11,9 миллиарда рублей. Расходы оценили в 12,4 миллиарда рублей, дефицит — в 484,9 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU