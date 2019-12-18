2019-12-18T20:58:33+03:00
Происшествия

На Киров идет сильный снегопад

Подрядчикам поручили мобилизовать всю технику
Александр МАКАРОВ
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Подрядчикам грозит штраф за неубранные улицыПодрядчикам грозит штраф за неубранные улицыФото: Олег УКЛАДОВ
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В ночь с 18 на 19 декабря в юго-западной части области начнется сильный снегопад. Об этом сообщает кировский Гидрометцентр. В Киров непогода придет утром, 19 декабря. Сильный снег будет идти до обеда. Синоптики прогнозируют выпадение до 10 мм осадков.

По информации пресс-службы Кирова, 18 декабря департамент городского хозяйства предупредил о непогоде всех подрядчиков, которые занимаются чисткой городских улиц от снега. Мэрия рекомендует организациям подготовить всю технику и работников. Управляющим компаниям необходимо вывести максимальное количество дворников для уборки от снега дворов и пешеходных дорожек. За плохую работу подрячиков ждут штрафы.

ВАЖНО

Управление дорожной и парковой инфраструктуры просит граждан не оставлять машины вдоль дорог. Они мешают нормальной очистке городских улиц и парковочных карманов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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