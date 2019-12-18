В Кировской области малый и средний бизнес получает имущественную поддержку
Председатель правительства Кировской области Александр Чурин провел совещание по вопросу имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В мероприятии приняли участие представители регионального министерства имущественных отношений и инвестиционной политики, АО «Корпорация МСП», органов исполнительной власти региона, главы муниципальных районов, городских округов и территориального органа Росимущества.
- В рамках таких мероприятий крайне важно обсудить вопросы взаимодействия бизнес-сообщества со всеми органами власти. - сказал Александр Чурин, обращаясь к участникам совещания. - Уверен, что рекомендации, полученные от «Корпорации МСП», будут способствовать развитию имущественной поддержки предпринимательства в нашем регионе.
Руководитель «Корпорации МСП» Андрей Чуев рассказал, что наш регион один из немногих, где выполнили в этом году все цифровые показатели по имущественной поддержке предприятий малого и среднего бизнеса. Тем не менее, участники совещания рассмотрели возможности увеличения такой поддержки.
Совещание прошло в рамках реализации федерального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», разработанного по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Он выполняется в соответствии с майским указом президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Нацпроект предусматривает широкий спектр поддержки малому и среднему предпринимательству, в том числе и имущественной.
ИСТОЧНИК KP.RU