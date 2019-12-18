Предложения Кировской области рассмотрели на международном форуме «Чистая страна»

СЕГОДНЯ 20:01 2019-12-18T20:01:17+03:00

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В Сколково с 16 по 18 декабря прошел международный форум-выставка «Чистая страна», на котором подвели итоги реализации нацпроекта «Экология». На форуме присутствовало более 1,5 тысячи участников. В их числе были и представители нашего региона. Организатором мероприятия стало Минприроды России совместно с ассоциацией «Чистая страна».

В рамках собрания состоялось всероссийское совещание с региональными операторами. О результатах создания системы обращения с ТКО в Кировской области рассказала министр охраны окружающей среды региона Алла Албегова.

По ее словам, переход на новую систему обращения с отходами прошел в установленные сроки, система работает без срывов и аварий. Но при этом в некоторых районах региона оказалось трудно организовать вывоз мусора из-за сезонности транспортного сообщения. В связи с этим Кировская область выдвинула ряд предложений. К примеру, установить нормы, предусматривающие возможность вывоза мусора при полной загрузке выставленных контейнеров. Еще одно предложение - определить требования к площадкам временного накопления ТКО. Также Алла Албегова задала вопросы о тарифах регионального оператора, создании базы данных по предприятиям, образующим ТКО, о законодательном и нормативно-методическом регулировании раздельного сбора мусора. Участники форума рассмотрели каждый из этих вопросов.

ИСТОЧНИК KP.RU