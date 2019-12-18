На восстановление мостов и переправ в Даровском районе потратят 7,6 млн рублей

СЕГОДНЯ 19:52 2019-12-18T19:52:05+03:00

В районах области продолжаются работы по восстановлению мостов и переправ для связи с населенными пунктами. Фото: kirovreg.ru

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В районах области продолжаются работы по восстановлению мостов и переправ для связи с населенными пунктами. По распоряжению правительства региона на эти работы из областного резерва выделили 7,6 млн рублей.

Ситуации, связанные с нарушением автомобильного сообщения, находятся на постоянном контроле у губернатора области Игоря Васильева. Это пять понтонных мостов в трех районах. При этом по одному мосту в Лузском районе и по трем ледовым переправам в Даровском районе можно добраться пешком.

Накануне оперативные группы, куда вошли представители администрации губернатора, правительства Кировской области и сотрудников Главного управления МЧС региона проконтролировали работы на реке Моломе у поселка Суборь. Сейчас там есть спасательный пост из сотрудников и работников пожарно-спасательной службы. Они обеспечивают безопасность тех, кто передвигается по пешеходной ледовой переправе через реку Молому. Для обеспечения жителей продуктами и лекарствами организована тросовая подвесная люлечная переправа.

- Сегодня в Даровском районе работала водолазная группа по обнаружению подо льдом съезда моста на левом берегу Моломы. Его обнаружили ниже по течению реки и извлекли из воды. Уже проведены сварочные работы, съезд готов к установке, - рассказал начальник управления защиты населения и территорий администрации губернатора и правительства Сергей Плетенев.

Для жителей поселка Бечева Даровского района с 1 декабря открыли ледовую пешеходную переправу. Ее обслуживает та же организация, которая проводит работы по восстановлению моста.

В Лузском районе движение по понтонному мосту через реку Лузу восстановят только после снижения уровня воды. Хотя ограждения пешеходных дорожек через мост уже отремонтировали.

В Зуевском районе проводят замеры толщины льда. Как только ледостав станет устойчивым, откроют пешеходную ледовую переправу.

ИСТОЧНИК KP.RU