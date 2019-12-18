На восстановление мостов и переправ в Даровском районе потратят 7,6 млн рублей
В районах области продолжаются работы по восстановлению мостов и переправ для связи с населенными пунктами. По распоряжению правительства региона на эти работы из областного резерва выделили 7,6 млн рублей.
Ситуации, связанные с нарушением автомобильного сообщения, находятся на постоянном контроле у губернатора области Игоря Васильева. Это пять понтонных мостов в трех районах. При этом по одному мосту в Лузском районе и по трем ледовым переправам в Даровском районе можно добраться пешком.
Накануне оперативные группы, куда вошли представители администрации губернатора, правительства Кировской области и сотрудников Главного управления МЧС региона проконтролировали работы на реке Моломе у поселка Суборь. Сейчас там есть спасательный пост из сотрудников и работников пожарно-спасательной службы. Они обеспечивают безопасность тех, кто передвигается по пешеходной ледовой переправе через реку Молому. Для обеспечения жителей продуктами и лекарствами организована тросовая подвесная люлечная переправа.
- Сегодня в Даровском районе работала водолазная группа по обнаружению подо льдом съезда моста на левом берегу Моломы. Его обнаружили ниже по течению реки и извлекли из воды. Уже проведены сварочные работы, съезд готов к установке, - рассказал начальник управления защиты населения и территорий администрации губернатора и правительства Сергей Плетенев.
Для жителей поселка Бечева Даровского района с 1 декабря открыли ледовую пешеходную переправу. Ее обслуживает та же организация, которая проводит работы по восстановлению моста.
В Лузском районе движение по понтонному мосту через реку Лузу восстановят только после снижения уровня воды. Хотя ограждения пешеходных дорожек через мост уже отремонтировали.
В Зуевском районе проводят замеры толщины льда. Как только ледостав станет устойчивым, откроют пешеходную ледовую переправу.
ИСТОЧНИК KP.RU