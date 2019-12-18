В Кировских школах снова пройдут уроки ГТО

СЕГОДНЯ 19:46 2019-12-18T19:46:57+03:00

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В школах Кирова снова начались занятия по популяризации физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Как ранее сообщала министр спорта и молодежной политики Кировской области Анна Альминова, в регионе реализуется проект «Спорт – норма жизни». Его цель – увеличить число жителей Кировской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Сейчас таких 34% от всего населения, а к 2024 году их должно быть не менее 55%. Добиться таких показателей поможет активное развитие физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

На этой неделе уроки в школах № 37, № 57, № 24 г. Кирова провели представители регионального оператора ВФСК ГТО.

По словам специалистов, школьники с интересом воспринимают информацию, задают вопросы. И с удовольствием пробуют выполнять нормативы комплекса ГТО, участвуют в подвижных играх.

В ближайшее время сотрудники ВФСК ГТО проведут занятия в кировских школах № 20, № 16 и в лицее информационных технологий № 28.

Проект «Спорт - норма жизни» разработан в рамках национального проекта «Демография», который в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 7 мая 2018 года является одним из 12 направлений стратегического развития.

Как ранее подчеркивал глава региона Игорь Васильев, в рамках нацпроекта «Демография» до 2024 года планируется повысить доступность спортивных площадок и спорткомплексов в муниципалитетах, усилить подготовку тренерского состава, обновить спортивный инвентарь и оборудование спортшкол, создать новые объекты спортивной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU