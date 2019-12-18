2019-12-18T19:38:54+03:00
Общество

Договоры по аренде служебного жилья действуют на прежних условиях

Правительство Кировской области контролирует ситуацию
Ольга Маковеева
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В следующем году планируется реализовать комплекс мероприятий по окончательному урегулированию ситуации со служебным жильем. Фото: kirovreg.ruВ следующем году планируется реализовать комплекс мероприятий по окончательному урегулированию ситуации со служебным жильем. Фото: kirovreg.ru
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Сразу в нескольких районах области кировчане, проживающие в служебном жилье на правах аренды, получили уведомления о том, что их квартира выставлена на торги. В министерстве имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области объяснили, что смена собственника квартиры не станет причиной расторжения договора аренды и выселения арендатора. Все договоры будут действовать на прежних условиях.

Ранее в Кировской области программу «Служебное жилье» реализовала «Кировская региональная ипотечная корпорация» (АО «КРИК»). Квартиры на условиях долгосрочной льготной аренды предоставлялись бюджетникам.

Когда к 2016 году финансовое положение АО «КРИК» стало близким к банкротству, правительство Кировской области пыталось в течение двух с половиной лет регулировать ситуацию. Но в сентябре 2018 года в организации все же ввели конкурсное производство.

- В настоящее время проводятся соответствующие процедуры, в частности, проходит реализация залогового имущества одного из кредиторов, которым и является часть арендуемых квартир, - пояснил министр имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области Артем Сурженко.

Глава ведомства также отметил, что, как показывает опыт уже проводимых торгов, потенциальных покупателей в отношении абсолютного большинства объектов нет.

- Даже в случае если по отдельным квартирам торги состоятся, новый собственник будет обязан считаться с арендатором, и не сможет без его согласия прекратить действующий договор либо внести в него изменения, ухудшающие положения арендатора. Более того, по истечении срока договора аренды, у арендатора будет преимущественное право на заключение нового договора аренды. В этой связи в рамках торгов все продаваемые квартиры отмечены как объекты с обременением арендой, — подчеркнул Артем Сурженко.

После завершения торгов власти тщательно проанализируют каждый объект для решения вопроса. Кроме того, в следующем году планируется реализовать комплекс мероприятий по окончательному урегулированию этой ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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