2019-12-18T17:53:12+03:00
Общество

Ракетным войскам стратегического назначения исполнилось 60 лет

Александр Чурин поздравил коллектив войсковой части в Юрьянском районе
Ольга Маковеева
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Председатель правительства региона поздравил личный состав части. Фото: kirovreg.ruПредседатель правительства региона поздравил личный состав части. Фото: kirovreg.ru
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Ракетные войска стратегического назначения отмечают 60-летний юбилей. В Юрьянском районе Кировской области находится в/ч 44200, относящаяся к этому роду войск. В праздничном мероприятии принял участие председатель правительства региона Александр Чурин.

Председатель правительства региона поздравил личный состав части и отметил, что ракетные войска стратегического назначения - надежный гарант безопасности и суверенитета нашей страны.

Существенный вклад в эту безопасность вносит 8-я Мелитопольская Краснознаменная ракетная дивизия в Юрьянском районе. Она была создана на базе 91-й Мелитопольской Краснознаменной стрелковой дивизии, которая прошла славный боевой путь в годы Великой Отечественной войны. После войны дивизию перевели в Уральский военный округ и 12 ноября 1960 года на ее базе сформировали Мелитопольскую ракетную дивизию с местом дислокации в Юрьянском районе Кировской области.

Командир дивизии, генерал-майор Павел Бурков рассказал, что личный состав части несет боевое дежурство ответственно и качественно. Многие поколения ракетчиков доблестно выполняли свой служебный долг в прославленном соединении. И служба стала для них настоящей школой жизни.

Со дня своего образования за относительно короткое историческое время в войсках нового вида прошли службу более 12 млн человек, среди них - шесть дважды Героев Советского Союза, 102 Героя Советского Союза, два полных кавалера ордена Славы, шесть Героев Российской Федерации.

- Каждый день в России на боевых постах ракетных войск стратегического назначения в составе дежурных сил находится около 6 тысяч человек, - отметил Александр Чурин. - Позвольте выразить всем присутствующим благодарность за тот нелегкий труд, который вы с честью выполняете, и пожелать счастья, благополучия, удачи во всех делах. Здоровья вам и вашим близким.

ИСТОЧНИК KP.RU

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