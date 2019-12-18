2019-12-18T16:41:20+03:00
Происшествия

Шалость не удалась: в Котельниче мужчину осудили за ложное сообщение о готовящемся взрыве

А еще за пьяное вождение при попытке скрыться после собственной шутки
Анастасия РОМАНОВА
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Именно состояние опьянения довело в итоге мужчину до колонии. Фото: pixabay.comИменно состояние опьянения довело в итоге мужчину до колонии. Фото: pixabay.com
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В Котельниче осудили 28-летнего жителя Подосиновского района. Мужчина сообщил о якобы готовящемся террористическом акте, которого на самом деле не было, а после попытался скрыться от правосудия. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.

5 сентября 2018 года пьяный мужчина, гуляя по Кирову, решил пошутить: набрал «112» и сообщил о готовящемся взрыве одного из поездов, идущих на Котельнич. На место немедленно направили две оперативные группы, чтобы проверить информацию. Однако ни устройств, ни веществ, способных вызвать взрыв, не нашли.

Сообразив, что шутка не удалась, мужчина решил дать деру. Ни капли не протрезвев, он сел за руль и поехал восвояси. Однако на трассе Мураши — Опарино его остановили полицейские. Заметить, что мужчина был не совсем трезв, не составило для них труда. Впоследствии выяснили, что ранее, в 2016 и 2017 году, шутника уже судили за вождение в пьяном виде.

По совокупности всех факторов суд назначил мужчине наказание: три с половиной года колонии строгого режима. Кроме того, он три года не сможет сесть за руль. С приговором осужденный не согласился и подал жалобу, однако ее отклонили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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