2019-12-18T16:33:51+03:00
Происшествия

Кировчанин устроил дебош в кафе, угрожая охраннику отверткой

Один из посетителей решил немного побуянить посреди ночи
Анастасия РОМАНОВА
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Росгвардейцы задержали и передали дебошира полицейским. Фото: 43.rosgvard.ruРосгвардейцы задержали и передали дебошира полицейским. Фото: 43.rosgvard.ru
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В Кирове задержали дебошира, устроившего разборки в кафе. Об этом сообщает управление Росгвардии по Кировской области.

15 декабря около двух часов ночи из кафе на улице Свердлова поступил сигнал тревоги. К прибывшему экипажу росгвардейцев обратился охранник заведения. По его словам, один из посетителей вздумал поскандалить — видимо, с пьяных глаз. У мужчины явно чесались кулаки, и почесать он их жаждал об охранника. Что, собственно, и сообщил последнему. От угроз мужчина быстро перешел к делу, попытавшись ударить охранника отверткой. Где он взял ее в кафе в два часа ночи — неизвестно.

Скандалистом оказался ранее судимый 26-летний кировчанин. Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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