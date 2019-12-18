Кировчанин устроил дебош в кафе, угрожая охраннику отверткой

СЕГОДНЯ 15:08 2019-12-18T16:33:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кирове задержали дебошира, устроившего разборки в кафе. Об этом сообщает управление Росгвардии по Кировской области.

15 декабря около двух часов ночи из кафе на улице Свердлова поступил сигнал тревоги. К прибывшему экипажу росгвардейцев обратился охранник заведения. По его словам, один из посетителей вздумал поскандалить — видимо, с пьяных глаз. У мужчины явно чесались кулаки, и почесать он их жаждал об охранника. Что, собственно, и сообщил последнему. От угроз мужчина быстро перешел к делу, попытавшись ударить охранника отверткой. Где он взял ее в кафе в два часа ночи — неизвестно.

Скандалистом оказался ранее судимый 26-летний кировчанин. Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU