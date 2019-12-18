Кировчанин, убивший своих пожилых родителей, предстанет перед судом

СЕГОДНЯ 13:09 2019-12-18T16:24:43+03:00

Ему грозит от восьми до двадцати лет тюрьмы

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В Кирове предстанет перед судом мужчина, который убил своих родителей и похитил из квартиры деньги и ценные вещи. Об этом сообщает Следственный комитет Кировской области.

23 марта в квартире на улице Кутшо обнаружили тела семейной пары. Нашла их соседка, встревоженная тем, что пенсионеры в течение нескольких дней не отвечали на телефонные звонки. Увидев трупы, женщина сразу позвонила в полицию.

Следствие установило, что к убийству 69-летних супругов причастен их сын. В ночь с 21 на 22 марта мужчина пришел к родителям, и в какой-то момент между ними вспыхнула ссора. В запале подозреваемый схватил нож и нанес обоим родителям не менее 25 ударов. Пенсионеры скончались от полученных ран. Мужчина скрылся, забрав из квартиры родителей 300 тысяч рублей и телевизор, который позже продал.

Подозреваемого быстро нашли и задержали. Свою вину он признал. На мужчину завели уголовное дело по статье «Убийство». Дело передано в суд, кировчанину грозит от восьми до двадцати лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU