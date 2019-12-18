2019-12-18T16:18:27+03:00
Спорт

30 кировчан получили золотые значки ГТО

Самому юному из отличившихся спортсменов исполнилось шесть лет
Мария ПЕТРОВА
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Фото: duma.mo-kirov.ruФото: duma.mo-kirov.ru
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Кировчанам вручили золотые знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Всего награды получили около 30 спортсменов. Они стали обладателями золотых знаков отличия, сувениров, удостоверений и сертификатов к ним.

Как уточнили в пресс-службе Кировской городской Думы, самому юному спортсмену исполнилось шесть лет. А самому старшему - Геннадию Чагину - 66 лет. Он прошел испытания десятой ступени комплекса ГТО. Некоторые из спортсменов получили награду уже во второй раз. Так, обладательницей сразу двух золотых значков стала 11-летняя Виктория Казакова. Первую награду ей вручили год назад.

- Комплекс ГТО - возможность сохранить здоровье на долгие годы, быть полезными своей стране, заниматься любимым делом, укрепить семейные отношения, - сказал, поздравляя награжденных, зампред Кировской Гордумы Алексей Рябов. - Уверен, что вы не остановитесь на достигнутом и продолжите заниматься спортом, а город будет гордиться вашими достижениями.

Справка «КП»

Каждый год нормы ГТО сдают более двух тысяч кировчан. Начиная с 2016 года знаки отличия получили около четырех тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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