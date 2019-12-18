2019-12-18T11:07:51+03:00
Происшествия

Кировчанин ограбил пенсионера в отместку за ссору в автобусе

Злоумышленник забрал у 80-летнего мужчины деньги и телефон
Анастасия РОМАНОВА
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Молодой кировчанин забрал у пенсионера телефон и деньги.Молодой кировчанин забрал у пенсионера телефон и деньги.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В Кирове 21-летний молодой человек ограбил 80-летнего пенсионера. Об этом сообщает УМВД России по Кировской области.

На днях в полицию обратился пожилой мужчина, сообщивший об ограблении. По его словам, он в автобусе поссорился с другим пассажиром. Молодой человек вывел его из транспорта на улице Комсомольской, забрав из карманов деньги и мобильный телефон. Стоимость ущерба пенсионер оценил в две тысячи рублей.

Полиция быстро нашла злоумышленника. Им оказался 21-летний кировчанин. Молодого человека задержали, в совершенном он сознался.

Сейчас завершается расследование уголовного дела. Скоро его передадут в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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