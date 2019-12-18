Кировчанин ограбил пенсионера в отместку за ссору в автобусе
В Кирове 21-летний молодой человек ограбил 80-летнего пенсионера. Об этом сообщает УМВД России по Кировской области.
На днях в полицию обратился пожилой мужчина, сообщивший об ограблении. По его словам, он в автобусе поссорился с другим пассажиром. Молодой человек вывел его из транспорта на улице Комсомольской, забрав из карманов деньги и мобильный телефон. Стоимость ущерба пенсионер оценил в две тысячи рублей.
Полиция быстро нашла злоумышленника. Им оказался 21-летний кировчанин. Молодого человека задержали, в совершенном он сознался.
Сейчас завершается расследование уголовного дела. Скоро его передадут в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU