Кировчанин ограбил пенсионера в отместку за ссору в автобусе

СЕГОДНЯ 11:07 2019-12-18T11:07:51+03:00

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В Кирове 21-летний молодой человек ограбил 80-летнего пенсионера. Об этом сообщает УМВД России по Кировской области.

На днях в полицию обратился пожилой мужчина, сообщивший об ограблении. По его словам, он в автобусе поссорился с другим пассажиром. Молодой человек вывел его из транспорта на улице Комсомольской, забрав из карманов деньги и мобильный телефон. Стоимость ущерба пенсионер оценил в две тысячи рублей.

Полиция быстро нашла злоумышленника. Им оказался 21-летний кировчанин. Молодого человека задержали, в совершенном он сознался.

Сейчас завершается расследование уголовного дела. Скоро его передадут в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU