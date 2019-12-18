В Кирове пропал 66-летний мужчина

СЕГОДНЯ 10:24 2019-12-18T15:58:48+03:00

В последний раз он вышел из дома 14 декабря

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В Кирове разыскивают 66-летнего мужчину. Фанис Фатыхов вышел из дома по улице Дзержинского 14 ноября. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщают УМВД России по Кировской области и поисковый отряд «Лиза Алерт». Фанису 66 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, лицо овальное, темные вьющиеся короткие волосы, карие глаза. На момент ухода из дома мужчина был одет в темно-синюю фуфайку, джинсы такого же цвета, черные кожаные ботинки и темно-серую шапку. «Лиза Алерт» также сообщает, что мужчина может быть дезориентирован.

Любую информацию о пропавшем волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU