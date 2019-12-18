На Театральной площади установили новогоднюю елку

СЕГОДНЯ 10:02 2019-12-18T16:00:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Новый год все ближе с каждым днем, и город исправно готовится к его встрече. Оформление Театральной площади к празднику продолжается. В понедельник, 16 декабря, наконец установили главную елку города. В этом году для нее закупили новые украшения — гирлянды, шары, звезду на верхушку.

Как рассказал замначальника департамента городского хозяйства Дмитрий Печенкин, работы идут полным ходом. Сейчас на площади ставят деревянную горку в виде терема и ледяные горки. Рабочие вырезают изо льда фигуры Деда Мороза и Снегурочки, скоро начнут обустраивать аттракцион «Рыба-кит». Ледяной лабиринт уже почти готов. А по периметру площади установили «айсберги» с вмонтированным в них освещением.

На Театралку уже привезли деревянные домики для торговли во время новогодних каникул. Сейчас начали установку световых конструкций для тоннеля.

Помимо елки, вчера на площади появились и уже знакомые горожанам световые фигуры белого медведя и северного оленя. К ним скоро присоединятся светодиодные конструкции. Кроме того, на главной площади города поставят световые композиции «Валенки» и «Балалайка».

Напомним, что темой оформления на нынешние праздники выбрана «Веселая ярмарка». С этой идеей будут связаны все украшения на площади. Во многих из них используются мотивы народного творчества: дымковская роспись, кукарское кружево, резьба по дереву. Кроме того, в этом году на площади зальют два катка.

ИСТОЧНИК KP.RU