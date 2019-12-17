Хоть где-то мы в ТОПе: Киров попал в десятку самых быстрорастущих городов

СЕГОДНЯ 18:15 2019-12-17T18:15:37+03:00

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Аналитики подготовили рейтинг наиболее быстрорастущих городов России. Информация об этом появилась на сайте администрации Кирова. Из 37 городов с населением свыше 500 тысяч человек, наш город занял восьмую строчку. При этом Киров обошел Тюмень, Нижний Новгород, Екатеринбург и другие крупные города.

Также, областной центр вошел в ТОП по следующим критериям: демография и образование - третье место, привлекательность для бизнеса - пятое место, а также строительство, занятость и зарплата людей - десятое место.

Кроме того, Киров занял третью строчку по количеству малых предпринимателей и четвертое место по миграционному приросту. В администрации отмечают, что число жителей города действительно увеличивается на несколько тысяч человек каждый год.

Помимо этого отмечается высокое качество образования. На «четверки» и «пятерки» учится больше половины кировских школьников. В 2018-2019 учебном году 224 ученика награждены медалью «За особые успехи в учении».

В пятерку лидеров рейтинга вошли Краснодар, Рязань, Москва, Санкт-Петербург и Казань.

ИСТОЧНИК KP.RU