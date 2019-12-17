В Куменском районе буйный водитель ударил и обматерил полицейского

СЕГОДНЯ 17:56 2019-12-17T17:56:36+03:00

А началось все с того, что он попытался сбежать с места ДТП

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В Куменском районе оштрафовали 34-летнего местного жителя. Мужчина собрал бинго: будучи пьяным, пытался скрыться с места ДТП, а при задержании обматерил и ударил полицейского. Об этом сообщает Следственный комитет Кировской области.

Началось все с сообщения в дежурную часть МО МВД России «Куменский»: в поселке Вичевщина в Куменском районе произошло ДТП. Прибывший на место наряд ДПС обнаружил пьяного 34-летнего водителя, который попытался скрыться с места аварии. Далеко убежать мужчине не удалось, и его быстро задержали. Однако тут-то алкоголь и взыграл в крови с новой силой. Пока лихача пытались усадить в машину ДПС, задержанный решил то ли отомстить за свои страдания, то ли попытаться освободиться. И пнул одного из полицейских. На что рассчитывал — непонятно, но добился только ухудшения своего положения, оставив стражу порядка синяк на ноге.

Оказавшись в машине, горе-водитель не угомонился. Сначала покрыл полицейского отборным матом, а затем продемонстрировал ловкость, дотянувшись ногой уже до его головы. Результатом стал синяк еще и на скуле стража правопорядка.

Уже в камере мужчина понял, что здесь уже ни до кого не дотянешься, и остается полагаться только на силу и мощь русского языка. И своего собственного. Что, собственно, он и сделал, обматерив и полицейских, и все, что видел вокруг. Но руками продолжал размахивать. Видимо, для профилактики.

Результатом его действий стало наказание в виде штрафа — 30 тысяч рублей. Еще 20 тысяч он выплатит инспектору ДПС в качестве моральной компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU