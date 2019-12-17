2019-12-17T17:56:36+03:00
Происшествия

В Куменском районе буйный водитель ударил и обматерил полицейского

А началось все с того, что он попытался сбежать с места ДТП
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
За мат и нападение на полицейского мужчина заплатит 50 тысяч рублей.За мат и нападение на полицейского мужчина заплатит 50 тысяч рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Куменском районе оштрафовали 34-летнего местного жителя. Мужчина собрал бинго: будучи пьяным, пытался скрыться с места ДТП, а при задержании обматерил и ударил полицейского. Об этом сообщает Следственный комитет Кировской области.

Началось все с сообщения в дежурную часть МО МВД России «Куменский»: в поселке Вичевщина в Куменском районе произошло ДТП. Прибывший на место наряд ДПС обнаружил пьяного 34-летнего водителя, который попытался скрыться с места аварии. Далеко убежать мужчине не удалось, и его быстро задержали. Однако тут-то алкоголь и взыграл в крови с новой силой. Пока лихача пытались усадить в машину ДПС, задержанный решил то ли отомстить за свои страдания, то ли попытаться освободиться. И пнул одного из полицейских. На что рассчитывал — непонятно, но добился только ухудшения своего положения, оставив стражу порядка синяк на ноге.

Оказавшись в машине, горе-водитель не угомонился. Сначала покрыл полицейского отборным матом, а затем продемонстрировал ловкость, дотянувшись ногой уже до его головы. Результатом стал синяк еще и на скуле стража правопорядка.

Уже в камере мужчина понял, что здесь уже ни до кого не дотянешься, и остается полагаться только на силу и мощь русского языка. И своего собственного. Что, собственно, он и сделал, обматерив и полицейских, и все, что видел вокруг. Но руками продолжал размахивать. Видимо, для профилактики.

Результатом его действий стало наказание в виде штрафа — 30 тысяч рублей. Еще 20 тысяч он выплатит инспектору ДПС в качестве моральной компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хоть где-то мы в ТОПе: Киров попал в десятку самых быстрорастущих городов
В Куменском районе буйный водитель ударил и обматерил полицейского
Опорный вуз Кирова вошел в образовательный кластер охраны окружающей среды
В Кирове завершился первый сезон лиги КВН «Вятка»
Кировчанин задолжал дочери почти 45 тысяч рублей
В котлетах кировского производителя обнаружили антибиотики
Россельхозбанк повысил удобство обслуживания предприятий, ведущих внешнеэкономическую деятельность
В Кировэнерго определили лучших теннисистов на Первенстве филиала
В Подосиновце приговорили виновника ДТП, бросившего свою пассажирку
Студенты-теплоэнергетики ВятГУ заняли весь пьедестал в финале Всероссийской олимпиады по энергосбережению
Вятский государственный университет станет основой образовательного кластера в сфере переработки промышленных отходов
В ВятГУ в рамках деятельности Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов функционирует Call-центр
В Кирове прошел рейд против незаконной продажи алкоголя
В Слободском мужчина ударил ножом своего знакомого
Работу Кировской областной клинической больницы высоко оценили на федеральном уровне
В Кирове машина улетела с моста на железнодорожные пути
В Кировской области участковый написал заявление на супругу
В Котельниче установили бюст десантника Дениса Белых
«Ростелеком» и Пенсионный фонд России подвели итоги V Всероссийского конкурса «Спасибо интернету-2019»
В Кирове загорелось производственное здание
Кирово-чепецкая школьница стала жертвой обмана в Интернете
Алексей Котлячков оценил КФХ в деревне Симичи
Киров попал в рейтинг городов с самыми дешевыми комнатами
«Долихачился»: 39-летний водитель вылетел в кювет и перевернулся
Поездка из Кирова попала в ТОП-20 самых дорогих новогодних путешествий
В Кирове наградили победителей областного конкурса энерго- и ресурсосбережения