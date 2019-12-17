Опорный вуз Кирова вошел в образовательный кластер охраны окружающей среды

СЕГОДНЯ 17:51 2019-12-17T17:51:20+03:00

Соглашение о сотрудничестве ведущих учебных центров страны подписано в Сколково

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В стране создается научный кластер в сфере охраны окружающей среды и переработки отходов. Соглашение об этом 17 декабря подписали в Сколково, на международном форуме-выставке «Чистая страна».

Кировскую область на форуме представляют министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова, ректор Вятского государственного университета Валентин Пугач, члены Общественной палаты Кировской области, представители регионального оператора АО «Куприт».

Соглашение о научно-исследовательском сотрудничестве подписали вузы страны, готовящие специалистов химиков, экологов, технологов. Это Российский химико-технологическим институт им. Д.И. Менделеева, Вятский государственный университет, Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина. Федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов ФГУП «РосРАО» также присоединился к соглашению.

Новый научный кластер объединит усилия для подготовки высокопрофессиональных специалистов в сфере охраны окружающей среды и переработки отходов.

- Сотрудничество предполагает организацию общественно-профессиональных экспертиз технологических решений, экологический мониторинг и контроль, реализацию программ дополнительного образования, открытие базовых кафедр, - рассказал ректор ВятГУ Валентин Пугач. - Подписание соглашения позволит тиражировать опыт взаимодействия вузов с предприятиями при реализации крупных комплексных проектов экологической тематики.

В целом, национальный проект «Экология» направлен на формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами; создание инфраструктуры для эффективной утилизации отходов I-II классов; снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; применение систем экологического регулирования с использованием наилучших технологий; ликвидацию накопленных свалок.

ИСТОЧНИК KP.RU