В Кирове завершился первый сезон лиги КВН «Вятка»

СЕГОДНЯ 17:34 2019-12-17T17:34:15+03:00

Игра прошла при поддержке правительства Кировской области и регионального министерства спорта и молодежной политики. Фото: kirovreg.ru

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16 декабря прошла финальная игра первой официальной лиги КВН «Вятка». На сцене Вятской филармонии встретились пять команд - из Кирова, Ярославля, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Южно-Сахалинска. Главный приз – звание чемпиона лиги и поездка в Сочи на Международный музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН-2020».

Игра прошла при поддержке правительства Кировской области и регионального министерства спорта и молодежной политики. Губернатор Кировской области Игорь Васильев всем командам пожелал успеха.

- Сегодня у тех, кто участвует, есть уникальная возможность стать не просто победителями, а первыми победителями – чемпионами лиги «Вятка». Поэтому желаю всем честной борьбы, хороших шуток и настроения, - сказал Игорь Васильев.

Команды показали свое мастерство в трех конкурсах. Так, в «Триатлоне» участникам игры нужно было оригинально ответить на вопросы жюри, рассмешить зрительный зал двумя шутками и исполнить короткую песню «на злобу дня».

Конкурс «Сериал» стал экспериментом игры, он проводился впервые. Участникам предстояло показать, какие сюжеты они могли бы придумать для собственных лент. Третьим и решающим туром стал «Новогодний финал» - миниатюры на тему грядущего праздника.

В итоге чемпионом лиги «Вятка» стали кировчане – дуэт «Мяу-Мяу», который поразил зрителей своими искрометными шутками. Второе место у «Сборной Тургенева» из Екатеринбурга, а бронза отправилась на Дальний Восток – команда «Такие острова» увезла ее на Сахалин.

Напомним, что предложение о создании новой площадки для талантливой молодежи прозвучало после того, как в 2018 году команда «Вятка» одержала победу в финале Высшей лиги. Тогда инициативу игроков команды КВН поддержал глава региона. В результате в марте 2019 года прошел первый фестиваль официальной лиги КВН «Вятка».

ИСТОЧНИК KP.RU