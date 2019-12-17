Кировчанин задолжал дочери почти 45 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:58 2019-12-17T16:58:20+03:00

За это ему придется отсидеть четыре месяца в тюрьме

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В Кирове вынесли приговор жителю Кирова, 1991 года рождения, за неуплату алиментов. Как сообщает прокуратура Октябрьского района Кирова, мужчину обязали выплачивать на содержание дочери четверть всех доходов. Но он нигде не работал и не вставал на учет в Центр занятости населения, хотя считался трудоспособным.

В результате у алиментщика скопился долг за период с марта по август 2019 года. Сумма составила 44 686 рублей. Мужчину уже судили за подобное преступление, в прошлый раз ему назначили исправительные работы.

Суд приговорил должника к четырем месяцем колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU