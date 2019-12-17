2019-12-17T16:57:28+03:00
Общество

В котлетах кировского производителя обнаружили антибиотики

Норма содержания препарата в мясе превышена в 20 раз
Олег ЛЯЛИН
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Есть котлеты из такого фарша опасно для здоровья.Есть котлеты из такого фарша опасно для здоровья.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В сентябре Управление Россельхознадзора по Кировской области отправило на экспертизу продукцию одного городского мясного предприятия. В Москве в лаборатории специалисты проверили химический состав свиного фарша. Как оказалось, в котлетах нашли противомикробный препарат офлоксацин. Норма его содержания в продукте - 100мкг/кг. В кировских котлетках его оказалось 2000 мкг/к. Об этом «Комсомолке» рассказали в региональном Управлении Россельхознадзора.

Компания-производитель нарушила технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции». Теперь предприятию грозит административная ответственность. «Ненормальное» содержание антибиотика в продукте очень плохо сказывается на здоровье потребителя. Вещество может вызывать аллергию, различные инфекции, дисбактериоз. Кроме того, препарат «блокирует» действие других лекарств в организме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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