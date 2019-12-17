В Подосиновце приговорили виновника ДТП, бросившего свою пассажирку

СЕГОДНЯ 15:08 2019-12-17T16:31:01+03:00

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В Подосиновце осудили местного 33-летнего жителя. Устроив ДТП, он скрылся с места аварии, оставив пассажирку своей машины умирать. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.

Ночью 11 мая текущего года водитель «Тойоты Короллы», не справившись с управлением, врезался в дорожный столб, его машина опрокинулась. Женщина получила смертельные травмы шеи и позвоночника. Водитель скрылся с места аварии, бросив свою пассажирку.

Суд приговорил водителя к двум годам колонии-поселения. Кроме того, мужчина два года не сможет сесть за руль. Осужденный не согласился с приговором и обжаловал его, однако жалобу отклонили.

ИСТОЧНИК KP.RU