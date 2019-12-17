2019-12-17T14:05:40+03:00
Общество

В Кирове прошел рейд против незаконной продажи алкоголя

«Зеленым змием» торговали в трех круглосуточных магазинах
Александр МАКАРОВ
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В одном из магазинов изъята водка без акцизных марокВ одном из магазинов изъята водка без акцизных марокФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Сотрудники УМВД провели рейд по поиску магазинов, незаконно торгующих алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кирова. Нарушения в продаже спиртного нашли в магазинах на улице Производственной, 5/1, проспекте Строителей, 7 и улице Московской, 156.

Торговые точки нарушили закон, по которому горячительные напитки можно продавать с 10 утра. Кроме того, в магазине на Производственной изъята водка без акцизных марок и документов. Продавщица в этом магазине не оформлена и не имеет медицинской книжки, которая обязательна для всех торговых работников.

Такие круглосуточные магазины, продающие алкоголь в любое время, обычно расположены на первых этажах многоквартирных домов. Для жильцов это большая проблема и они жалуются на их работу депутатам и в администрацию города.

Полиция регулярно проводит подобные рейды, но проблему можно решить только с помощью законов. Заместитель председателя Гордумы Александр Востриков сообщил, что Заксобрание готовит запрет на круглосуточную продажу спиртного в подобных торговых точках.

По итогам рейда составлены протоколы о нарушениях. Продавцов и владельцев магазинов ждет штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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