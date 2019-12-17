2019-12-17T17:28:09+03:00
Общество

Работу Кировской областной клинической больницы высоко оценили на федеральном уровне

Руководители российских исследовательских центров посетили приемный покой, лабораторию и кардиохирургию
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Генеральный директор Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Айдар Ишмухаметов и заместитель директора НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Рычев оценили организацию оказания профильной медицинской помощи и уровень развития информатизации в регионе.

В Кировской областной клинической больнице гости посетили плановый приемный покой, а также побывали в кардиохирургическом отделении с реанимацией, познакомились с работой теле-ЭКГ и возможностями телемедицинских консультаций.

Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов рассказал о современных информационных технологиях, которые упростили работу врачей и медсестер и повысили качество оказания медицинской помощи.

– Все медучреждения региона работают в единой комплексной медицинской информационной системе. В ней ведется вся первичная медицинская документация, вносятся лабораторные и функциональные методы исследования, результаты диспансерного наблюдения, поступление и списание медицинских препаратов и многое другое, – пояснил Дмитрий Курдюмов. – По заболеваниям сформированы базовые шаблоны, составленные на основании современных стандартов лечения. Они содержат информацию о лечении, функционально-диагностических исследованиях и корректируются под конкретного пациента.

И. о. главного врача областной больницы Сергей Бакин рассказал, что пациентов из отдаленных районов области при сосудистых катастрофах доставляют в областную больницу вертолетами санитарной авиации. На территории медицинского учреждения организована вертолетная площадка. Для качества и своевременности оказания медицинской помощи потоки планового и экстренного приема пациентов разделены.

– Вся работа ведется в информационной системе, в ней есть интеграция со всей тяжелой техникой, которая имеется в областной больнице. Это два компьютерных томографа, два аппарата МРТ и три ангиографа. Сразу после проведения аппаратного обследования специалисты могут без лишних временных затрат ознакомиться с его результатами и принять решение о необходимости экстренного оперативного вмешательства, – отметил Сергей Бакин.

Руководители федеральных учреждений были впечатлены оснащением лаборатории больницы. Они обсудили с ректором Кировского государственного медицинского университета Львом Железновым возможность создания на базе вуза Центра компетенций для подготовки специалистов в сфере биомедицинских технологий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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