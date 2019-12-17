В Кирове машина улетела с моста на железнодорожные пути

СЕГОДНЯ 12:17 2019-12-17T12:17:00+03:00

Очевидцы утверждают, что виной всему стал «трамплин» из снега у бордюра

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16 декабря в 21:45 с моста на улице Воровского улетела машина. По данным ГИБДД Кировской области, 23-летняя девушка-водитель «Хендэ Акцент» не справилась с управлением и врезалась в дорожное ограждение. Преграда не выдержала, и машина слетела вниз, на железнодорожные пути.

Информация о ДТП появилась в группе «Злой Кировчанин» спустя полчаса после аварии. Очевидцы утверждают: машина вылетела из-за сугроба у края дороги. Застывший снег, который сгребли дорожники, послужил своего рода трамплином, иначе автомобиль не преодолел бы бордюр.

- Все произошло на моих глазах, - пишет в комментариях один из очевидцев, Глеб Новиков. - Судя по звукам на перекрестке от крышек люков, после них автомобиль начало мотать. Видимо, девушка пыталась как-то их объехать. Хотя двигалась она с небольшой скоростью, 60-70 км/ч, но видимо, этого хватило. Влево-вправо, потом на встречку и затем прямиком на бордюр, который и послужил трамплином.

Девушка-водитель и 31-летняя пассажирка получили травмы, и их пришлось отвезти в больницу.

- С девушками должно быть все хорошо, так как выбраться из автомобиля даже сами смогли, хоть и не без нашей помощи, - поделился в комментариях все тот же очевидец. - Жаловались на ушибы в области груди. У девушки-водителя кисть немного в крови от стекол. Кто-то из ребят сказал: "С днём рождения".

В общей сложности за вчерашний день произошло 6 ДТП, в которых погиб один человек и пострадало семеро, в том числе один несовершеннолетний.

ИСТОЧНИК KP.RU