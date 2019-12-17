2019-12-17T12:01:52+03:00
Происшествия

В Кировской области участковый написал заявление на супругу

Полицейский обвиняет жену в том, что она его избила
Александр МАКАРОВ
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Полицейский обвиняет супругу в избиении. Фото: pixabay.comПолицейский обвиняет супругу в избиении. Фото: pixabay.com
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Вчера, 16 декабря, в некоторых СМИ появилась информация об участковом из Кирово-Чепецка, который написал заявление на свою жену. Полицейский обвинил супругу в домашнем насилии.

По его словам, жена напала на него во время семейной ссоры и избила его. Когда в квартиру супругов приехали полицейские, женщина заявила, что муж тоже ее бил и она ни капли не виновата. Сотрудники хотели отвезти супругу в отделение, чтобы допросить ее, но она отказалась, за что получила административный штраф.

Самое интересное в этой истории то, что женщина сама стажируется в полиции. Но скорее всего в органах ей больше работать не придется. В пресс-службе УМВД по Кировской области подтвердили: заявление от пострадавшего участкового приняли, проводится проверка. По ее результатам примут решение о приеме стажерки на службу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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