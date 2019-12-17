В Кирове загорелось производственное здание
Его тушили почти три часа
Пожар в производственном здании тушили почти три часа. Фото: 43.mchs.gov.ru
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В Кирове загорелось здание по производству пеллет на улице Потребкооперации. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Кировской области.
В 04:52 пожарным поступила информация о возгорании в производственном здании. К тушению привлекли 55 человек и 12 единиц техники МЧС. Локализовать пожар удалось в 07:03. Полностью он был ликвидирован в 07:40.
Погибших и пострадавших при пожаре, к счастью, не оказалось. Сейчас устанавливается причина возгорания.
ИСТОЧНИК KP.RU