Кирово-Чепецкая школьница стала жертвой обмана в Интернете

СЕГОДНЯ 17:54 2019-12-16T17:55:12+03:00

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Как сообщает пресс-служба УМВД по Кировской области, 17-летняя девушка нашла на популярном сайте объявление о продаже смартфона. Цена гаджета показалась ей привлекательной - около 11 тысяч рублей.

В переписке с «продавцом» девушка договорилась о сделке. При этом он отправил ей ссылку на некий сайт и сказал оплатить там покупку. Однако, после подтверждения оплаты на сайте появилось сообщение: «при выполнении операции произошла ошибка». Девушка снова перевела деньги. И так 11 раз. В общей сложности она перечислила «липовому» продавцу почти 89 тысяч рублей.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется розыск преступника.

ВАЖНО

УМВД по Кировской области рекомендует жителям региона приобретать товар в проверенных интернет-магазинах. При покупках у частных лиц, желательно договариваться о личной встрече. Перед оплатой нужно самостоятельно оценить товар.

ИСТОЧНИК KP.RU