2019-12-16T17:50:25+03:00
Общество

Алексей Котлячков оценил КФХ в деревне Симичи

Фермер из Котельничского района получил государственный грант в 2018 году
Ольга Маковеева
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Алексей Котлячков рассказал фермеру, что в конце ноября в региональном правительстве представили масштабный социально значимый проект. Фото:kirovreg.ruАлексей Котлячков рассказал фермеру, что в конце ноября в региональном правительстве представили масштабный социально значимый проект. Фото:kirovreg.ru
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Фермер Магомед Алибулатов из деревни Симичи Котельничского района в 2018 году получил грант из областного бюджета на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. Он представил проект развития и откорма крупного рогатого скота на мясо. По условиям программы, в течение пяти лет фермер должен отчитываться об освоении государственных средств. Заместитель председателя правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Алексей Котлячков вместе со специалистами регионального Минсельхоза приехали проверить первые результаты деятельности хозяйства.

- Развитие фермерства – важный инструмент поддержки и сохранения малых населенных пунктов. Условием получения государственного гранта, в первую очередь, является создание новых рабочих мест. В деревне Симичи благодаря стараниям фермера появилось два рабочих места для ухода за животными. В ближайшие дни на работу примут тракториста, - отметил важность господдержки Алексей Котлячков.

На выделенные из областного бюджета три миллиона рублей фермер построил животноводческое помещение, купил трактор, рулонный пресс-подборщик для корма, 25 бычков молочного направления и 20 телочек породы герефорд.

Справляться с хозяйством Магомеду помогают сын и жена. У каждого свои обязанности, в том числе, и в уходе за овцами. 180 голов - такова на сегодняшний день численность отары в Симичах. Их в живом весе реализуют частному сектору Котельничского, Даровского и других районов. Это помогает покрыть расходы на содержание КРС до момента их реализации.

- Мы очень любим нашу деревню, места здесь живописные, любим землю, которая нас кормит, - рассказал Алексею Котлячкову фермер. - Единственное, чего нам очень не хватает для работы, для продвижения продукции, - это интернета, очень ждем цифровизацию и у нас.

Алексей Котлячков рассказал фермеру, что в конце ноября в региональном правительстве представили масштабный социально значимый проект. Благодаря ему доступ к услугам связи и высокоскоростному интернету впервые получат около двадцати тысяч жителей отдаленных и малочисленных сел и деревень области.

По словам главы региона Игоря Васильева, этот проект имеет важную социальную значимость, помогает решать насущные задачи, благодаря чему улучшается качество жизни людей, повышается производительность труда и привлекательность отдаленных территорий для молодых специалистов.

Добавим, что гранты из областного бюджета на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм выдаются в рамках реализации государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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