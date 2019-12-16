Киров попал в рейтинг квартир с самыми дешевыми комнатами

СЕГОДНЯ 17:40 2019-12-16T17:40:33+03:00

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Исследование проводилось крупным федеральным порталом «МИР КВАРТИР». По их данным самыми дешевыми на сегодняшний день являются комнаты в Ульяновске (400 тыс.руб), Череповце (441 тыс.руб), Кургане (464 тыс.руб), Кирове (469 тыс.руб), и Брянске (472 тыс.руб). Интересен тот факт, что лишь в 34 городах России в этом году наблюдалось снижение цен на комнаты, в том числе и в Кирове. Там средняя стоимость упала на 4,6%.

Напомним, что в рамках исследования была взята информация из 69 городов страны с населением более 300 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU